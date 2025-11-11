Sonnebergs Bürgermeister Heiko Voigt lädt Senioren aus der Spielzeugstadt am Sonntag, 30. November, zu einem Seniorennachmittag ein. Die Veranstaltung im Gesellschaftshaus beginnt um 14 Uhr. Am ersten Adventssonntag eröffnet die Kreisstadt damit den Reigen der Weihnachtsfeiern oder der gemütlichen Zusammenkünfte zum Jahresende. Das Tanzpaar Ruhs und die Tanzgruppe „Little Linder“ werden auftreten und DJ Sascha für die Unterhaltung sorgen. Die Einladung richtet sich ausdrücklich an ältere Einwohner aus allen Stadtteilen. Wer möchte, kann für diesen Nachmittag auch einen Fahrdienst in Anspruch nehmen. Bedarf dafür kann beim Arbeitersamariterbund (ASB) in Sonneberg über die Telefonnummer (03675)702169 angemeldet werden. Den Seniorennachmittag in der Vorweihnachtszeit gibt es bereits seit einigen Jahren.