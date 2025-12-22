Ein Weihnachtsfest mit der Schäferfamilie gehört sicherlich zu den beliebtesten deutschen Volksmusikfesten in der Weihnachtszeit. Die Vollblutmusikanten, die Jodelkönigin Angela Wiedl mit der unter die Haut gehenden tiefen Stimme, ihr Bruder, der Operntenor Richard Wiedl, sein Schwager, der Ur-Schäfer Uwe Erhardt und als aktueller besonderer Gaststar der Hirtenwanderung Reiner Kirsten präsentierten himmlische Musik im festlichen Ambiente des gut gefüllten Gesellschaftshauses von Sonneberg.