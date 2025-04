Bei den Bundesliga-Handballern vom ThSV Eisenach wird das Osterfest mit einem Heimspiel gegen den HC Erlangen am Gründonnerstag um 19 Uhr eingeläutet. Im Duell mit dem abstiegsbedrohten Tabellenvorletzten aus Franken ist auch Rückraumspieler Fynn Hangstein wieder mit von der Partie. Der 25-Jährige war vor knapp zwei Jahren mit den Wartburgstädtern ins Oberhaus aufgestiegen und dann für eine Saison zum Zweitligisten TuS Nettelstedt-Lübbecke gewechselt. Seit dem vergangenen Sommer ist er nun wieder in Eisenach am Ball – und er stellte sich vor dem Erlangen-Spiel den Fragen unserer Redaktion.