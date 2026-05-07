FW-Landesparteitag Freie Wähler blasen zum Angriff auf "alte Strebs"

München/Bad Aibling (dpa/lby) - Rund acht Jahre nach ihrem erfolgreichen Feldzug gegen die "Strabs" wollen die Freien Wähler in Bayern wieder einer Regelung im Kommunalabgabengesetz den Kampf ansagen. Konkret fordern sie, dass die Kommunen Kosten für die Erschließung von Straßen - die sogenannten Strebs - nur noch auf die Anlieger umlegen können, wenn der Beginn der Herstellung weniger als 25 Jahre her ist. Auf ihrem Landesparteitag am Samstag wollen die Freien Wähler dazu eine Resolution beschließen.