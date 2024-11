Future.Gram voraus: Hoodie statt Beamten-Image

Wenn ich an meine Ausbildung vor 15 Jahren denke, dann habe ich noch eine sehr „handwerkliche“ Ausbildung erhalten. Buchungen in den Handkassen, Scheingeld bündeln per Hand ohne Zählmaschine, Kleingeld rollen, Rollgeld wiegen, Überweisungsträger und Buchungsbelege mit der Hand ausfüllen, Unterschriften anhand Unterschriftskarten überprüfen, finanzielle Verhältnisse eines Kunden auf einem Papierbogen mit Durchschlag analysieren. Das ist natürlich heute nicht mehr so. Unsere Azubis erhalten direkt zu Ausbildungsbeginn ein iPad, darin enthalten viele digitale Prozesse, die unseren Alltag beherrschen. Digitale Meetings sind unser Alltag. Unsere Kunden werden mit Hilfe unserer Technik am Bildschirm beraten. Am Ende einer Beratung erhält der Kunde eine Email mit einer Zusammenfassung anstatt einem Durchschlag. Das Bargeld wird mit Zählmaschinen aufgearbeitet. Es gibt keine Unterschriftskarten mehr, all unsere Kundenunterlagen sind eingescannt und am Kunden abrufbar. Besonders in unserem Haus ist die Digitalisierung ein wichtiges Thema, wir sind stetig auf der Suche nach schnelleren, digitalen, neuen Wegen die unseren Alltag erleichtern.