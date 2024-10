Future.Gram voraus: Eine Halle voller Berufsorientierung

Stolz und glücklich über das funktionierende Format ist ebenfalls Sabrina Köhler, Projektleiterin bei der Suhler Verlagsgesellschaft und verantwortlich für die FutureGram in Hildburghausen. Sie weiß noch genau, wie es sich angefühlt hat kurz vor Messebeginn 2023: „Ich war natürlich nervös und hatte Angst, dass etwas schief gehen könnte. Als dann jedoch kurz nach Messestart die ersten positiven Feedbacks kamen, war das super und ich wusste, dass sich all die Arbeit gelohnt hat und wir hier einen außergewöhnlichen Mehrwert für die Region schaffen. Landläufig denken die Menschen ja, ein Verlag kann nur Zeitung. Aber wir generieren eine ganze Menge mehr. Daraus resultiert natürlich wiederum eine Berufsvielfalt im Verlag. Wir sind auch selbst auf der Messe mit Ausbildungsstellen und unserem breiten Portfolio präsent und zeigen, was wir können und wofür wir engagierte Nachwuchskräfte brauchen“, erzählt die Event-Expertin, die natürlich zur Future.Gram am Start sein wird – genau wie ihre Kollegen aus der Personalabteilung, Medienkaufleute, Redaktionsvolontäre, Redakteure. „Wir werden am ersten Messetag sogar live von unserem Messestand aus eine Zeitungsseite für Freies Wort produzieren. So können die Besucher sehen, wie es hinter den Kulissen bei uns aussieht“, sagt Sabrina Köhler.