Fußball-Kreisoberliga Erst Dietzhausen und dann bald Bundesliga?

Volles Programm für Suhls Ballkünstler: Zico und Ibrahim El Hajj spielen am Freitag mit dem 1. Suhler SV das Kreisoberliga-Stadtderby gegen Dietzhausen. Am Samstag geht’s mit Blumenstadt United um den Aufstieg in die 1. Futsal-Liga.