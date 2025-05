Nicht mehr als zwei Dutzend Fahrräder stehen auf der Liste von Karsten Pehlke, als er nach zwei Stunden Standzeit an der Rathausecke im Steinweg das zur Rücksicht mahnende Banner und ein Rollup des ADFC zusammenpackt. Zwei Dutzend Fahrräder also haben an diesem Donnerstagnachmittag bei einer gemeinsamen Kontrolle von Polizei, Ordnungsamt und ADFC zwischen 14 und 16 Uhr Suhls heilige Flaniermeile durchfahren. Fast alle etwas schneller als mit Schrittgeschwindigkeit, aber eine Behinderung der Fußgänger, gar mit Gefahrensituationen, sieht anders aus.