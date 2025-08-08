Radfahren in der Ilmenauer Fußgängerzone (Fuzo) – das ist aktuell nur zwischen 18 und 10 Uhr erlaubt, wenngleich sich viele Radler nicht dran halten. Vor geraumer Zeit ist die Diskussion neu entfacht, diese Regelung zu ändern. Die Fraktion CDU/FDP würde die Zeiten gerne aufweichen und in einer Testphase die Fahrverbotszeiten in der Innenstadt von Montag bis bis Freitag auf 11 bis 17 Uhr sowie samstags auf 10 bis 12 Uhr anpassen. Die Fraktion Bürgerbündnis-Grün-SPD geht noch einen Schritt weiter und möchte das Radeln generell erlauben – in Schrittgeschwindigkeit, ebenfalls als Testphase. Und die AfD will die aktuelle Regel beibehalten.