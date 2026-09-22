Mit dem Fahrrad zischt der Schüler auf dem Gehweg die Alte Schmiedefelder Straße hinab. An der Ecke Gothaer Straße bremst er abrupt. Er hat Janine Janikulla und Lukas Feix von der Suhler Polizei entdeckt. Er steigt ab, schaut nach links und rechts und schiebt sein Rad über den Zebrastreifen. „Das mache ich jeden Morgen so“ ruft der Schüler den Polizisten grinsend zu und setzt seine Fahrt fort. „An diese Begebenheit wird er auch morgen noch denken und übermorgen vielleicht auch“, ist sich Lukas Feix sicher. Schon habe sich der kurze Stopp am Zebrastreifen für die Beamten bereits gelohnt, findet der Polizist.