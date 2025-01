"Der Unfallhergang wirft viele Fragen auf", teilte die Stadtratsfraktion Offene Linke Ansbach am Tag danach mit. Diese fordert in einer Anfrage an Oberbürgermeister Thomas Deffner (CSU) mehr Informationen unter anderem zum Ermittlungsstand und möglichen Konsequenzen aus dem Unfall. Außerdem schlägt sie eine Geschwindigkeitsreduzierung an der Unfallstelle und verpflichtende Fahrtrainings für US-Militärs nach deutschen Standards vor.