Die Frau wollte demnach am Dienstag mit ihrem Auto aus einem Parkplatzgelände in Marktheidenfeld (Landkreis Main-Spessart) fahren. Sie hielt den Angaben zufolge dabei an einer Schranke, öffnete die Fahrertür und stieg mit einem Bein aus, während der andere Fuß auf dem Bremspedal war. Dabei sei sie vom Bremspedal abgerutscht und auf das Gaspedal getreten, hieß es weiter. Das Auto beschleunigte und riss die Frau mit.