Von dieser Idee ist man nun abgerückt. Zimmermann, der einst als Spieler und Trainer des FC Carl Zeiss Jena zahlreiche Erfolge gefeiert und vor seinem Engagement in Halle als Coach der zweiten Mannschaft des 1. FC Köln in der Regionalliga West gearbeitet hatte, löste seinen bis 2026 laufenden Vertrag auf. „Der Verein respektiert Zimmermanns Wunsch, seinen Weg als Trainer fortzusetzen und sich neuen Aufgaben im Profifußball zu widmen“, heißt es in einer Mitteilung des Halleschen FC, der die vergangenen Saison als Tabellenzweiter beendet hatte.