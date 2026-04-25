Fußballstadion: Reinigungskraft findet Leiche in Schalker Veltins-Arena

Gelsenkirchen - In der Veltins-Arena in Gelsenkirchen ist eine Leiche gefunden worden. Es handelte sich um einen älteren Mann, der an einer natürlichen Todesursache gestorben war, wie die Polizei mitteilte. Er war demnach bereits am Mittwoch als Besucher bei einer Führung durch die Spielstätte des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 unterwegs gewesen, am Donnerstag wurde er schließlich von einer Reinigungskraft gefunden.