Vom 13. bis zum 17. April gastierte die Fußballschule Schlotterbeck in Herpf. In der Region ist diese schon sehr gut bekannt. „Ich war schon in Steinbach-Hallenberg, Breitungen, Langenfeld und auch schon einmal in Herpf“, so Niels Schlotterbeck, der Leiter der Fußballschule. Der frühere Bundesliga- und Zweitligaprofi ist der Onkel der beiden aktuellen Bundesliga-Profis Keven (FC Augsburg) und Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund). Er konnte in Herpf 48 Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren zu dieser anspruchsvollen Trainingswoche begrüßen. Sie kamen natürlich aus Herpf selbst, aber auch aus Vereinen aus der Umgebung. Negativ war allerdings, dass die Kids wegen anstehender Rasenpflegearbeiten und der Rasendüngung nicht auf dem Hauptplatz trainieren durften sondern auf den doch sehr holprigen Herpfer Nebenplatz ausweichen mussten.