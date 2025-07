Fußballkreis Rhön-Rennsteig: Erste Pokalrunde ist ausgelost

Auf der Staffeltagung am Samstag (26. Juli) in Christes hat der Kreisfußballausschuss (KFA) Rhön-Rennsteig die erste Runde der Pokal-Wettbewerbe in der neuen Saison ausgelost. Im Liga- und Kreispokal der Männer kommt es zu folgenden Begegnungen, gespielt wird voraussichtlich am ersten September-Wochenende: