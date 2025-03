Fußballerinnen des FC Bayern Torhüterin zu Comeback nach Krebs-Schock: "Ruhe gefunden"

Bei Grohs war im November ein bösartiger Tumor in den Mandeln entdeckt worden. Nach einer Operation kehrte sie im Januar ins Training zurück. "Man nimmt ja eine Menge mit aus so einer Zeit", sagte die 23-Jährige über diese Phase. "Ich habe da auch etwas gelernt über mich und sicher auch über das Leben irgendwie. Ich glaube, ich habe für mich eine gute innere Ruhe gefunden in den letzten Wochen, ein gutes Selbstvertrauen, das jetzt gar nicht mit der Situation auf dem Platz zusammenhängt. Aber daraus kann ich schon auch viel zehren und besser und entspannter in diese Spiele gehen."