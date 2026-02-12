Der 39-jährige Vermögensberater aus Kaltennordheim hat etwas Besonderes geschafft und dabei seine Heimat immer mit im Herzen – und im Gepäck – getragen. Auf dem Gipfel des Kilimandscharo, des höchsten Berges Afrikas, entfaltete er die Vereinsflagge des RSV Fortuna Kaltennordheim. Für Stephan Heym vom Vereinsvorstand war das Anlass für bewegende Wort: „Was für ein Moment, was für ein Stolz – für ihn persönlich und für den Verein! Und dabei hat er nicht nur eine gewaltige sportliche Herausforderung gemeistert, sondern auch sein Versprechen gehalten. Auf beeindruckenden 5.895 Metern Höhe am Uhuru Peak, bei eisiger Kälte, dünner Luft und nach einem kräftezehrenden Aufstieg, präsentierte er die Fahne des RSV Fortuna – sichtbar, stolz und mit einem Lächeln, das mehr sagt als tausend Worte. Dieses Bild steht für Durchhaltevermögen, Willenskraft und echte Verbundenheit zum Verein.“