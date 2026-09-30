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  8. 1800 Euro in guten Händen

Fußballer helfen Suhler Kindertafel 1800 Euro in guten Händen

Schönes Nachspiel im Suhler Fußball: Zum zehnten Mal hat der SV Dietzhausen in diesem Sommer beim Benefizturnier für den guten Zweck gekickt. Nun fand die Scheckübergabe statt.

Fußballer helfen Suhler Kindertafel: 1800 Euro in guten Händen
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Übergabe des Spendenschecks (von links): Sebastian Wendt, Fußball-Abteilungsleiter Bernd Hofmann, Heike Theunert, Michaela Gottwald, Martina Sawitzki und SVD-Schatzmeister Heinz Lothar Senz. Foto: Karl-Heinz Frank

Das 10. Benefizturnier des SV Dietzhausen anlässlich der Saisoneröffnung am 23. August hatte vorigen Donnerstag (24. September) ein schönes Nachspiel. Sebastian Wendt, Fußball-Abteilungsleiter Bernd Hofmann (der wenige Tage zuvor seinen 65. Geburtstag feierte) und Schatzmeister Heinz Lothar Senz vom SVD übergaben die Spendeneinnahmen des Fußballtages an die Suhler Kindertafel. Den Scheck über 1800 Euro nahmen Heike Theunert, Michaela Gottwald und Martina Sawitzki entgegen.

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Zum neunten Mal hat der SV Dietzhausen in diesem Sommer für den guten Zweck gekickt. Fast 2000 Euro kamen zusammen, nun fand die Scheckübergabe statt.

Allein 1204,09 Euro spendeten die sieben teilnehmenden Mannschaften des Benefizturniers. Hinzu kamen Einnahmen aus den aufgestellten Spendenboxen. Der SVD rundete den Betrag schließlich noch auf.

Sportlich hatte beim Jubiläumsturnier kein Weg an den Gastgebern vorbeigeführt. Die Dietzhäuser Old-Stars leisteten sich in den sechs Partien nur ein Remis (insgesamt 16 Punkte) und schlossen das Turnier vor Vorjahresgewinner FC Steinbach-Hallenberg (13) und dem SV Dolmar Kühndorf (11) auf Platz eins ab.