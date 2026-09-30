Das 10. Benefizturnier des SV Dietzhausen anlässlich der Saisoneröffnung am 23. August hatte vorigen Donnerstag (24. September) ein schönes Nachspiel. Sebastian Wendt, Fußball-Abteilungsleiter Bernd Hofmann (der wenige Tage zuvor seinen 65. Geburtstag feierte) und Schatzmeister Heinz Lothar Senz vom SVD übergaben die Spendeneinnahmen des Fußballtages an die Suhler Kindertafel. Den Scheck über 1800 Euro nahmen Heike Theunert, Michaela Gottwald und Martina Sawitzki entgegen.
Fußballer helfen Suhler Kindertafel 1800 Euro in guten Händen
Karsten Tischer 30.09.2026 - 05:23 Uhr