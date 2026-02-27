Wenn man derzeit am Fellberg den Trainingsplatz des SV 08 Steinach betritt, spürt man schnell: Hier ist etwas Besonderes gewachsen. Zwei Männer aus Togo, die sich seit Kindertagen kennen, stehen nun Seite an Seite im Trikot der Nullachter. Akpasso Koffi Ferdinand Yoro – kurz Ferdi Yoro – und Kossi Prince Segbefia, den alle nur Prince nennen. Was sie verbindet, ist mehr als nur Fußball. Es ist Freundschaft. Es ist Heimat. Und es ist ein gemeinsamer Traum, der sie von Westafrika nach Thüringen geführt hat.