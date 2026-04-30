Vom 6. bis 10. Juli 2026 gastiert bei der SG Meiningen zum 12. Mal die Fundation Real Madrid Clinics – die Fußballschule von Real Madrid. 2014 startete die Fundation ihre Fußballschule in Deutschland. Mittlerweile sind sieben weitere Länder in Europa hinzugekommen, in denen diese Fußballschule durchgeführt wird. Im Jahr 2026 werden von über 600 lizenzierten Trainern wieder über 350 Camps mit den regionalen Partnervereinen umgesetzt, an denen mehr als 13 000 fußballbegeisterte Mädchen und Jungen teilnehmen werden.