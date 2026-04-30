 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Sport
  4. Lokal
  6. Meiningen

  8. Zum 12. Mal: „Hala Madrid“

Fußballcamp Zum 12. Mal: „Hala Madrid“

In der ersten Sommerferienwoche gastiert die Fußballschule von Real Madrid wieder in Meiningen. Es sind noch Plätze frei. Was wartet auf die jungen Kicker?

Fußballcamp: Zum 12. Mal: „Hala Madrid“
1
Bald ist es soweit: Zu Beginn der Sommerferien gastiert wieder die Fußballschule von Real Madrid mit Cheftrainer George Manolis (rechts) bei der SG Meiningen. Foto: Ralf Ilgen

Vom 6. bis 10. Juli 2026 gastiert bei der SG Meiningen zum 12. Mal die Fundation Real Madrid Clinics – die Fußballschule von Real Madrid. 2014 startete die Fundation ihre Fußballschule in Deutschland. Mittlerweile sind sieben weitere Länder in Europa hinzugekommen, in denen diese Fußballschule durchgeführt wird. Im Jahr 2026 werden von über 600 lizenzierten Trainern wieder über 350 Camps mit den regionalen Partnervereinen umgesetzt, an denen mehr als 13 000 fußballbegeisterte Mädchen und Jungen teilnehmen werden.

Nach der Werbung weiterlesen

Die Fundation Real Madrid Clinics bietet in der genannten Woche wieder ein Fußballcamp für sieben bis 16-jährige Mädchen und Jungen an. Die zehn Trainingseinheiten, die vom Montag bis Freitag (9.30 – 15.30 Uhr) durchgeführt werden, basieren auf den Vorgaben der Jugendakademie von Real Madrid. Dabei werden den Teilnehmern professionelle Trainingsbedingungen und moderne Trainingstechnologien und -methoden geboten. In den 5-Tages-Clinics erleben die Teilnehmer die Philosophie des Klubs und entwickeln ihr sportliches Können weiter. Für die größten Talente (maximal zwei Teilnehmer pro Camp), die durch Können und Auftreten überzeugen, führt der Weg über nationale Finalrunden bis nach Madrid. An dem Final-Wochenende erfüllen sich die Nachwuchsfußballer einen großen Traum.

Fairplay, Respekt und Disziplin

Doch nicht nur sportliches Talent zahlt sich aus. Werte wie Fairplay, Respekt und Disziplin werden auch bei den Königlichen groß geschrieben. Die Teilnehmer, die sich über ihr soziales Auftreten hervortun, können sich den „Best Teamplayer-Anward“ sichern und über eine Verlosung einzigartige Preise gewinnen. Dieses Camp erfreut sich großer Beliebtheit für die SG Meiningen und so gibt es bis zum heutigen Tag schon wieder viele Anmeldungen. Alle Teilnehmer werden mit einem Trikotsatz, Stutzen, Trinkflasche, Tragetasche und zum Schluss noch mit einem Real-Madrid-Ball ausgerüstet. Ein kostenloses Mittagessen pro Tag und Getränken gibt es ebenfalls. Voriges Jahr wurde der 1000. Teilnehmer am Camp in Meiningen geehrt. Anmeldungen für alle Kinder und Jugendlichen sind im Internet möglich (www.frmclinics.com).