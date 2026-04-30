Fairplay, Respekt und Disziplin

Doch nicht nur sportliches Talent zahlt sich aus. Werte wie Fairplay, Respekt und Disziplin werden auch bei den Königlichen groß geschrieben. Die Teilnehmer, die sich über ihr soziales Auftreten hervortun, können sich den „Best Teamplayer-Anward“ sichern und über eine Verlosung einzigartige Preise gewinnen. Dieses Camp erfreut sich großer Beliebtheit für die SG Meiningen und so gibt es bis zum heutigen Tag schon wieder viele Anmeldungen. Alle Teilnehmer werden mit einem Trikotsatz, Stutzen, Trinkflasche, Tragetasche und zum Schluss noch mit einem Real-Madrid-Ball ausgerüstet. Ein kostenloses Mittagessen pro Tag und Getränken gibt es ebenfalls. Voriges Jahr wurde der 1000. Teilnehmer am Camp in Meiningen geehrt. Anmeldungen für alle Kinder und Jugendlichen sind im Internet möglich (www.frmclinics.com).