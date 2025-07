Stolze 121 Teilnehmer hatten der FC Barchfeld und die „11Team Sports Academy“ in der vergangenen Woche für das fünftägige Fußballcamp zu verzeichnen. Von Montag bis Freitag herrschte auf dem Rasenplatz in der Hagenstraße regen Treiben, in verschiedenen Altersklassen stellten die zehn Trainer mit all den begeisterten Kindern den Fußball in den Fokus.