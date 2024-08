Mit Goldmedaillen um die Hälse sind vier Steinacher Nachwuchsfußballer von Brandenburg nach Thüringen zurückgekehrt. Am Werbellinsee stand Ende Juli das diesjährige Bundesfinale der Sparkassen Fairplay Soccertour an, bei dem aus allen Bundesländern circa 5000 Teilnehmer in rund 360 Mannschaften ab sechs Jahren dabei waren. In der männlichen Altersgruppe zwischen sechs und zehn Jahren traten 41 Teams zum Turnier an – eines davon das der „Brawl Star Kickers“ aus Steinach. Jannik und Jonas Liebetrau, Aurel Siegel und Alwin Linß gingen für die Südschule Steinach ins Rennen, schieden jedoch nach der erfolgreichen Gruppenphase im Achtelfinale gegen den späteren Turniersieger „Die blauen Bullen“ aus. Und dennoch hat es für die Steinacher Jungs zu Gold gereicht: Denn bei der Siegerehrung wurden sie aus heiterem Himmel als Fair Play Sieger geehrt, also als Sieger in Sachen fairstes Team. Eine weitere Überraschung folgte: Die Mannschaft konnte sich durch ihre erfolgreiche Teilnahme – sie gehören zu den besten 16 Teams ihrer Altersklasse – bereits jetzt fürs Bundesfinale im kommenden Jahr qualifizieren.