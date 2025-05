Falls es einen Grund gebraucht haben sollte, Laurin Graeser den Abschied von seiner Mannschaft im Sommer etwas leichter zu machen, das Derby am Samstag (3. Mai) gegen den FC Zella-Mehlis hat ihn in 90 Minuten geliefert. Im Sommer wird das Talent in Diensten der Dietzhäuser Fußballer in München ein duales Studium in der Verwaltung der bayerischen Landeshauptstadt beginnen. Bald also Lederhosen statt blau-gelbe, kurze Hosen – und kein Frust mehr über solche Auftritte wie in der Zella-Mehliser Arena.