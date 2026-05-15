Am vergangenen Dienstagabend veröffentlichte der Kreisfußballausschuss Westthüringen einen offenen Brief mit der Ankündigung, dass vom Freitag, den 15., bis zum Sonntag, den 17. Mai, der Spielbetrieb im Herrenfußball auf Grund eines Vorfalls vom vorangegangenen Wochenende – eine Attacke auf einen minderjährigen Schiedsrichter-Assistenten – auf Kreisebene ausgesetzt werde. Seitdem sorgte diese Ankündigung sowohl in Thüringen durch den MDR als auch bundesweit, etwa durch Stern und Kicker, für Schlagzeilen. Dies zeigt, dass der KFA Westthüringen mit diesem Warnsignal einen Nerv getroffen hat, denn die Gewalt auf deutschen Fußballplätzen muss klar angesprochen und angegangen werden.