Als Bastian Leipold am vergangenen Wochenende nach dem Aufwärmen auf dem Weg in die Kabine plötzlich den Halt verlor, schien an Fußball zunächst nicht mehr zu denken. Eine Eisscholle wurde für den Offensivspieler des SV 08 Steinach zur schmerzhaften Falle. „Ich lag quer in der Luft, kam mit meinem Rücken auf einer Treppenkante auf. Ich konnte mich danach kaum bewegen und mein Bein nicht anheben und hatte höllische Schmerzen“, schildert der 27-Jährige die Szene, die beinahe im Krankenhaus statt auf dem Fußballplatz geendet wäre. Noch bis Dienstag quälte er sich mit starken Beschwerden. „Dann wurde es besser. Meine Spielvorbereitung war auf Schonung und Erholung ausgelegt. Zudem hab ich am Freitag meine letzte Examensprüfung für mein Lehramtsstudium in Sport geschrieben. Deshalb konnte ich selber diese Woche nicht trainieren.“