Fußball Woltemade-Wechselpoker: Effenbergs Rat an den Stürmer

München - Nick Woltemade sollte seinen angestrebten Wechsel vom VfB Stuttgart zum FC Bayern München nach Ansicht von Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg aufschieben. Der heutige TV-Experte begründete seine Meinung damit, dass der Torjäger warten solle, bis der 32 Jahre alte Top-Stürmer Harry Kane den deutschen Fußball-Rekordmeister verlässt. "Es spricht doch überhaupt nichts dagegen, diese Entscheidung um ein Jahr zu vertagen", sagte Effenberg im Sport1-"Doppelpass". "Das läuft ja nicht weg. Er hat noch zehn Jahre vor sich, sprich zwei oder vielleicht drei Verträge."