Foxborough - Es ist ein emotionaler Abend im edlen Théâtre du Châtelet in Paris im vergangenen September. Und einer, der so viel aussagt über die bemerkenswerte Entwicklung des Ousmane Dembélé. Unter großem Applaus nimmt Frankreichs Offensiv-Ass damals den begehrten Ballon d'Or für den besten Fußballer der Welt entgegen. Im schicken Anzug sieht der hochbegabte Knabe von einst wie ein reifer Mann aus. "Wenn man älter wird, weiß man, dass es ums Kollektiv geht", sagt er. Es fasst seine Wandlung perfekt zusammen.