Fußball-WM Zu hart? Diskussionen um Rasen im Final-Stadion

Beim 3:1 der Franzosen gegen Senegal, dem zweiten Spiel in diesem Stadion, sah der Rasen aus größerer Entfernung an mehreren Stellen fleckig aus. "Optische Unterschiede bei einigen Spielflächen - ob im Fernsehen oder vor Ort - spiegeln nicht zwangsläufig die Qualität, den Zustand oder die Bespielbarkeit des Rasens wider", erklärte die FIFA dazu. Für alle Spielorte gäbe es spezielle Bewässerungspläne. Zudem würden sämtliche Spielflächen während des gesamten Turniers kontinuierlich überwacht, hieß es vom Weltverband weiter.