Fußball-WM: Zahlreiche Deutschland-Fans feiern am Times Square

New York - Hunderte Deutschland-Fans haben sich am berühmten Times Square in New York auf das abschließende Gruppenspiel der DFB-Elf bei der Fußball-WM eingestimmt. Zahlreiche weiße Trikots und schwarz-rot-goldene Fahnen waren am späten Mittwochnachmittag (Ortszeit) im Zentrum der Millionen-Metropole zu sehen. Die Fans feierten, hüpften und sangen "Humba täterä". Perücken, überdimensionale Hüte, selbst gebastelte WM-Pokale und eine aufblasbare Brezel in XXL-Größe - an Accessoires war alles dabei.