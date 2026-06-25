 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Zahlreiche Deutschland-Fans feiern am Times Square

Fußball-WM Zahlreiche Deutschland-Fans feiern am Times Square

Schwarz-rot-goldene Party im Zentrum von New York. Die deutschen Anhänger fiebern dem WM-Vorrundenabschluss gegen Ecuador entgegen.

Fußball-WM: Zahlreiche Deutschland-Fans feiern am Times Square
1
Heiß auf das Duell mit Ecuador: deutsche Fans in New York. Foto: Jan Woitas/dpa

New York - Hunderte Deutschland-Fans haben sich am berühmten Times Square in New York auf das abschließende Gruppenspiel der DFB-Elf bei der Fußball-WM eingestimmt. Zahlreiche weiße Trikots und schwarz-rot-goldene Fahnen waren am späten Mittwochnachmittag (Ortszeit) im Zentrum der Millionen-Metropole zu sehen. Die Fans feierten, hüpften und sangen "Humba täterä". Perücken, überdimensionale Hüte, selbst gebastelte WM-Pokale und eine aufblasbare Brezel in XXL-Größe - an Accessoires war alles dabei.

Nach der Werbung weiterlesen

Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann hat den Gruppensieg schon vor der Partie gegen Ecuador heute (22.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in East Rutherford sicher. Für die Südamerikaner indes geht es noch um den Einzug in die K.-o.-Phase. Auch eine Gruppe Ecuador-Fans feierte am Times Square.