Fußball-WM WM mit 41? Warum Altstars wie Ronaldo immer länger spielen

Grundsätzlich zeigen die wissenschaftlichen Daten jedoch, dass leistungsorientierter Sport bis ins hohe Alter möglich ist. Die Zahl der Master-Athletinnen und Master-Athleten nimmt weltweit kontinuierlich zu, und viele erzielen Leistungen, die vor wenigen Jahrzehnten als unrealistisch galten. Voraussetzung sind ein systematischer Trainingsaufbau, eine ausreichende Regeneration und die Anpassung der Trainingsinhalte an das biologische Alter. Der entscheidende Unterschied besteht allerdings darin, dass sich das Leistungsniveau zwar lange erhalten lässt, die absolute Höchstleistung jedoch altersbedingt nicht vollständig konserviert werden kann."