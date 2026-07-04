Privatduell Messi - Vozinha

Und dann begann so etwas wie ein Privatduell zwischen dem 39-jährigen Messi und dem 40-jährigen Vozinha: In der 63. Minute scheiterte Argentiniens Kapitän völlig frei vor Kap Verdes Torwart. Zehn Minuten später parierte der auch einen Freistoß des Superstars (73.) - und in der Nachspielzeit gleich den nächsten (90.+5).

Argentiniens Druck wurde immer größer. Doch Kap Verdes Abwehr bekam auch immer wieder noch ein Bein dazwischen. Pico Lopes hätte so beinahe ein Eigentor erzielt (81.).

Zittern bis zum Schlusspfiff

In der Verlängerung passierte dann das, was aus Sicht des Außenseiters eigentlich nicht passieren durfte: ein frühes Gegentor. Man-United-Profi Martinez jagte den Ball nach einem Eckball von Messi und einer Kopfballverlängerung von Alexis Mac Allister unter die Torlatte.

Der erneute Ausgleich war noch sehenswerter: Der 23-jährige Sidny von Benfica Lissabon schlenzte den Ball in den oberen rechten Torwinkel - und lief danach zum Jubeln bis auf die Tribüne.

Argentinien drängte, das Elfmeterschießen schon vor den Augen, ehe Messis Eckball durch Borges im eigenen Tor landete. Das Zittern ging aber noch weiter, auf der Gegenseite rettete Weltmeister-Keeper Emiliano Martínez die Führung - und den Sieg (117.).