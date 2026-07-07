Fußball-WM Wenn in Bangladesch Messi-Mania herrscht

Dhaka - Die über 13.600 Flugkilometer zwischen Atlanta und Bangladeschs Hauptstadt Dhaka werden die Messi-Mania und Argentinien-Euphorie auch beim WM-Achtelfinale des Titelverteidigers gegen Ägypten an diesem Dienstag (18.00 Uhr/Magenta TV und ARD) nicht schmälern. Die Begeisterung in dem südasiatischen Staat, in dem Cricket eigentlich Sportart Nummer eins ist, um die "Albiceleste" und ihren mittlerweile 39 Jahre alten Kapitän ist ein Phänomen. Tausende von Menschen kommen zusammen, um die Spiele zu verfolgen und die Siege zu bejubeln.