Bern - Die erste Viertelfinalteilnahme bei einer Fußball-Weltmeisterschaft seit 72 Jahren führt in der Schweiz zu außergewöhnlichen Maßnahmen. In Zürich, Basel und im gesamten Kanton Bern ist in der Nacht zum Sonntag die Sperrstunde aufgehoben. Am frühen Sonntagmorgen (3.00 Uhr MESZ) wird das Spiel gegen Titelverteidiger Argentinien in Kansas City angepfiffen. Zuletzt hatte die Schweiz bei der Heim-WM 1954 im Viertelfinale gestanden.