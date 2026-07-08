 
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Meinung
Sport
Genuss & Freizeit
Wirtschaft & Finanzen
Gesellschaft
  2. Region

  4. Wegen WM: Sperrstunde in der Schweiz teilweise aufgehoben

Fußball-WM Wegen WM: Sperrstunde in der Schweiz teilweise aufgehoben

Public Viewing um 3 Uhr morgens, geöffnete Bars bis zum Abpfiff: Die Schweiz feiert ihr WM-Wunder mit einigen Ausnahmen am Wochenende.

Fußball-WM: Wegen WM: Sperrstunde in der Schweiz teilweise aufgehoben
1
Die Schweizer Fans können in der Heimat am Sonntag bis in den Morgen hinein das WM-Viertelfinale als Event zelebrieren. (Archivbild) Foto: Lindsey Wasson/AP/dpa

Bern - Die erste Viertelfinalteilnahme bei einer Fußball-Weltmeisterschaft seit 72 Jahren führt in der Schweiz zu außergewöhnlichen Maßnahmen. In Zürich, Basel und im gesamten Kanton Bern ist in der Nacht zum Sonntag die Sperrstunde aufgehoben. Am frühen Sonntagmorgen (3.00 Uhr MESZ) wird das Spiel gegen Titelverteidiger Argentinien in Kansas City angepfiffen. Zuletzt hatte die Schweiz bei der Heim-WM 1954 im Viertelfinale gestanden. 

Nach der Werbung weiterlesen

Auch in Chur dürfen Gastronomiebetriebe auf der Ausgangsmeile Welschdörfli das Spiel im Innenbereich zeigen. Die Kneipen dort müssen normalerweise um 3.00 Uhr morgens schließen. Alle anderen Betriebe, die normalerweise vorher schließen, können eine Sondergenehmigung beantragen. In Locarno im Tessin soll es zur ungewöhnlich frühen Stunde gar ein Public Viewing geben.