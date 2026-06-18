Palm Beach Gardens - Neben dem Fehlstart gegen die Demokratische Republik Kongo (1:1) sorgt auch die Zukunft von Nationaltrainer Roberto Martinez bei der Fußball-WM für große Unruhe beim Mitfavoriten Portugal. Medienberichten zufolge hat der 52 Jahre alte Spanier bereits vor Turnierbeginn mit dem saudische-arabischen Club Al-Nassr über einen Wechsel nach der Weltmeisterschaft gesprochen. Für das Team aus der Hauptstadt Riad spielt auch Portugals Superstar Cristiano Ronaldo.
Fußball-WM Wechsel zu Ronaldo-Club? Portugal-Trainer sorgt für Unruhe
dpa 18.06.2026 - 15:43 Uhr