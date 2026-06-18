Fußball-WM: Wechsel zu Ronaldo-Club? Portugal-Trainer sorgt für Unruhe

Martinez hatte die Portugiesen 2023 übernommen. Sein Vertrag läuft nach der aktuell laufenden WM in den USA, Mexiko und Kanada aus. Portugiesische Medien hatten bereits in den vergangenen Tagen darüber berichtet, dass der Weggang des Trainers beschlossene Sache sei. Das wies Martinez jedoch zurück: "Das sind keine News. Ich bin komplett fokussiert auf die WM", sagte er bereits vor dem schwachen Auftritt gegen die Demokratische Republik Kongo.