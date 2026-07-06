Fußball-WM: Wayne Rooney muss nach forscher Norwegen-Ansage rudern

Ex-Nationaltorhüter Joe Hart steigt mit ins Boot

"Aber das Einzige, was ich sagen muss, weil wir viel zu tun haben: Es müsste vielleicht der Hudson River sein, wenn wir in New York sind, falls die BBC das organisieren kann. Aber ich werde es tun", versprach Rooney. Auch Englands früherer Nationaltorwart Joe Hart, der ebenfalls in der launigen Runde saß, teilte danach mit, Teil der neuen Ruder-Crew zu werden. Wann die Regatta mit Rooney und Co. stattfinden soll, ist noch offen.