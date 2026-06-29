Dallas - Mit ihrer kollektiven Ruder-Einlage haben die Norweger bei der Fußball-WM auch die Amerikaner angesteckt. Als die Nationalmannschaft um Stürmerstar Erling Haaland für das K.-o.-Spiel am Dienstag (19.00 Uhr/ARD und MagentaTV) im Dallas-Stadion gegen die Elfenbeinküste in Texas landete, wurde sie von Beamten des Flughafens auf dem Rollfeld-Boden sitzend und im Einklang rudernd empfangen. "Texas hat den roten Teppich für Norwegen ausgerollt", schrieb Fox News in einem Post mit dem entsprechenden Video dazu.