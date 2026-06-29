Das ist der Hintergrund der Aktion

Mit dem Ruder-Schlachtgesang haben sich die norwegischen Fans vor und während der WM einen Namen gemacht. Die Aktion, die manche als "Viking Row" bezeichnen, ist eine Art Weiterentwicklung des von Island bei der EM 2016 zelebrierten "Viking Clap". Der Unterschied: Nach zwei immer schneller werdenden Trommelschlägen haben die Isländer jeweils in die Hände geklatscht - die Norweger dagegen "rudern" auf ihren Plätzen vor und zurück.