Warten auf das Geschenk

Diese WM ist bislang das Turnier der Stürmerstars: Lionel Messi hat schon fünf Tore in nur zwei Spielen geschossen. Kylian Mbappé und Erling Haaland kommen jeweils auf vier. Vinícius Júnior hat nun zumindest mit den beiden gleichgezogen. Das treibt ihn persönlich an. Und darauf sind die Brasilianer auch angewiesen, nachdem mit Raphinha vom FC Barcelona der zweite Ausnahmekönner in der Offensive verletzt ausgefallen ist.

Dass sich Vinícius Júnior unter Anleitung Ancelottis besonders wohlfühlt, konnte nach dem Schottland-Spiel jeder hören. "Ich freue mich sehr über die Tore. Heute war sogar ein Kopfballtreffer dabei", sagte der 25-Jährige. "Ich hatte dem Trainer versprochen, dass ich das erzielen würde. Er meinte: Das sei so gut wie unmöglich und versprach mir ein Geschenk. Darauf warte ich jetzt also."