Fußball-WM VAR als "Lotterie"? So gut läuft der Videobeweis bei der WM

Bei der Einführung der Videotechnik lautete das Leitbild der FIFA um den früheren Top-Schiri Collina: "Minimaler Eingriff für maximalen Nutzen." Doch gefühlt ist das Schiedsrichterwesen von diesem Anspruch weiter ein großen Stück entfernt. Was auch daran liegen könnte, dass sich der Hauptschiedsrichter womöglich zu sehr auf den VAR als Absicherung verlässt.

Kritik von Ex-Schiri Merk

"Mit dem Navi fährt es sich im Auto auch manchmal ein bisschen zu bequem", sagte der frühere Weltklasse-Schiedsrichter Markus Merk im RND-Interview: "Früher wären Unparteiische für gewisse Fehler nach Hause geschickt worden, während man heute sagt: super gesehen nach VAR-Eingriff."

Der VAR hat bei dieser WM sogar mehr Befugnisse als je zuvor. Er darf die jeweils zweite Gelbe Karte eines Spielers überprüfen, die zu einem Platzverweis führt. Diese Überprüfung wird auch in der 1. und 2. Bundesliga übernommen. Der Video-Assistent darf bei der WM auch Eckstöße überprüfen.