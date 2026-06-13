Fußball-WM US-Traumstart vor Starkulisse bei der Heim-WM

Frühe Führung gibt US-Team noch mehr Schwung

32 Jahre später sorgte Katy Perry vor dem Anpfiff mit einer Gesangseinlage für Stimmung, deutlich lauter wurde es nach dem 1:0 in der 7. Minute. Pulisic und McKennie sorgten für so viel Verwirrung in der Verteidigung Paraguays, dass Bobadilla den letzten Querpass schließlich ins eigene Tor lenkte. Das Stadion, das normalerweise die NFL-Spiele der Los Angeles Rams und der Los Angeles Chargers beherbergt, bebte durch den Jubel auf den Rängen, auf denen auch Promis wie Tom Cruise, David Beckham und US-Außenminister Marco Rubio die Partie verfolgten. Offiziell war das Stadion voll besetzt, es gab allerdings zahlreiche freie Sitzplätze über die acht Ränge verteilt.