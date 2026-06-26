Seine Spieler betonten auch geschlossen, dass die Niederlage keine Auswirkungen auf die nächste Runde haben wird - Kritik an der Vorstellung gab es trotzdem. "Ich glaube, wir dürfen und wir können einfach nicht zufrieden sein mit der Art und Weise, wie wir heute gespielt haben", sagte etwa Bundesliga-Profi Malik Tillman. Er glaube, dass "ein paar Spieler es vielleicht etwas zu einfach genommen haben", sagte der Mittelfeldspieler von Bayer Leverkusen. "Ich habe jetzt nicht viel mit anderen Spielern geredet, aber ich glaube, jeder ist unzufrieden mit der Art und Weise, wie wir gespielt haben."