Inglewood - US-Trainer Mauricio Pochettino hat sich nach der ersten Turnier-Niederlage bei der Fußball-WM gegen zu viel Kritik an dem 2:3 gegen die Türkei gewehrt. "Geschichte zu schreiben heißt, die Weltmeisterschaft zu gewinnen, nicht drei Spiele in Folge. Sorry, Leute. Ich muss euch alle daran erinnern, dass wir die Gruppe gewonnen haben", echauffierte sich der Argentinier nach der sportlich bedeutungslosen Partie zum Abschluss der Gruppenphase. Im Sechzehntelfinale treffen die USA auf Bosnien-Herzegowina.