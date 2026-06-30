Fußball-WM: US-Minister bejubelt Iran-Aus - Verband reagiert empört

Washington - Mit seinem Jubel über das Vorrunden-Aus des Irans bei der WM hat Markwayne Mullin, Minister für Innere Sicherheit im Kabinett von US-Präsident Donald Trump, den iranischen Fußball-Verband weiter verstimmt. "Ich bin einfach nur froh, dass sie fertig sind und dass sie nicht zurückkommen", hatte der Homeland Security Secretary gesagt. Er sei sehr glücklich gewesen, als sie die Visa der Iraner widerrufen hätten "und ich habe vielleicht auch ein oder zwei Lieder gesungen oder vielleicht sogar einen Freudentanz getanzt", sagte Mullin.