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  4. US-Botschaft warnt Staatsbürger vor WM-Achtelfinale

Fußball-WM US-Botschaft warnt Staatsbürger vor WM-Achtelfinale

US-Fans sollen beim WM-Kracher zwischen Mexiko und England in Mexiko-Stadt aufpassen: Die Botschaft warnt vor vollen Plätzen, Verletzungsgefahr und möglichen Demos mit strengen Regeln für Ausländer.

Fußball-WM: US-Botschaft warnt Staatsbürger vor WM-Achtelfinale
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Die US-Botschaft warnt ihre Staatsbürger vor dem WM-Achtelfinale in Mexiko-Stadt. (Archivbild) Foto: Marco Ugarte/AP/dpa

Mexiko-Stadt - Die US-Botschaft in Mexiko-Stadt hat ihre Staatsbürger vor dem WM-Achtelfinale zwischen Mexiko und England zu besonderer Vorsicht aufgerufen. Die Partie wird in der Nacht auf Montag um 2.00 Uhr (MagentaTV) angepfiffen.

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In der Hauptstadt und landesweit werden an Fan-Festen, in Stadien und an öffentlichen Übertragungsorten den Angaben zufolge große Menschenmengen erwartet. Die US-Botschaft warnte, dass es bei jüngsten Public-Viewing-Veranstaltungen wegen Überfüllung zu Verletzten und Todesfällen gekommen sei.

Die Botschaft warnte zudem vor möglichen Demonstrationen. US-Bürger wurden in der Mitteilung dazu aufgefordert, diese zu meiden. Nach mexikanischem Recht dürfen ausländische Staatsbürger nicht an politischen Demonstrationen teilnehmen. Verstöße könnten zu Festnahmen oder Abschiebungen führen.