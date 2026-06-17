Pass der Mutter wohl abgelaufen

Kap Verde ist derzeit eines von 50 Ländern, deren Einwohner eine Kaution von 15.000 US-Dollar für ein Visum hinterlegen müssen. Der Ministeriums-Sprecher betonte allerdings, dass Verwandte von Spielern diese Kaution nicht bezahlen müssen und das auch kein Visums-Antrag von Vozinhas Mutter vorliege. "Das Ministerium ist dabei, Kontakt zur Familie des Spielers aufzunehmen, um in der Visums-Angelegenheit zu helfen", sagte der Sprecher.