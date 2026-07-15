"Ich versuche immer, meinen Frühsport zu machen", erklärte Tuchel vor dem heutigen Halbfinale gegen Argentinien (21.00 Uhr MESZ/ARD und MagentaTV). "Und manchmal setze ich mich einfach aufs Rad und dann braucht es nur einen großen Parkplatz und ein Eis in der Hand. Dann fühlt man sich wieder wie 15 und genießt einen warmen Sommerabend für 15 Minuten mit einer Kugel Eis in der Hand."