Dallas - In seinem Transferrausch während der Weltmeisterschaft trat Real Madrid dann doch mal kurz auf die Bremse. Der spanische Rekordmeister wies in einer offiziellen Stellungnahme Spekulationen über eine Kontaktaufnahme zu Bayern Münchens Michael Olise zurück. Ansonsten zeigen sich die Königlichen in den WM-Tagen weniger zurückhaltend: Der Franzose Ibrahima Konaté, der Spanier Marc Cucurella und der Portugiese Bernardo Silva wurden verpflichtet, der Vertrag mit dem deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger wurde verlängert.