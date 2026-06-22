Berater während WM: "intensives Arbeiten im Hintergrund"

Ein komplettes Verbot von Transfergesprächen sei ohnehin "unrealistisch", meinte Behrenbeck: "Spieler verbringen während eines Turniers viel Zeit im Hotel und haben neben Training und Spielen auch Phasen, in denen sie nachdenken oder Gespräche führen." Wenn nicht im Teamhotel, dann eben "telefonisch oder per Videocall".

Natürlich würden die Berater während des Turniers Gespräche mit interessierten Clubs führen, bestätigte Knez. "Man muss im Hintergrund intensiv arbeiten, darf den Spieler dabei aber unter keinen Umständen nervös machen", sagte er: "Die Kunst liegt jedoch darin, den Informationsfluss zum Spieler präzise zu steuern."