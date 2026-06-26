Boston - Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps steht trotz seiner Abreise von der Fußball-WM nach dem Tod seiner Mutter weiterhin in engem Kontakt mit der Mannschaft. "Er macht gerade eine schwere Zeit durch. Trotzdem telefonieren wir viel. Er ist über alles informiert – und das wird bis zum Anpfiff auch so bleiben", sagte Assistenztrainer Guy Stéphan, der Deschamps vertritt. Am Spieltag selbst, wenn es gegen Norwegen geht, werde der Austausch allerdings geringer ausfallen, da die Beerdigung von Deschamps' Mutter stattfinde.