Fußball WM-Tabellenrechner Gruppe K und L - wer kommt wie weiter?

Usbekistan (1:8 Tore, 0 Punkte) kommt weiter...

- mit einem Sieg gegen DR Kongo, wenn Usbekistan als einer der acht besten Gruppendritten weiterkommt.

Gruppe J:

England (4:2 Tore, 4 Punkte) kommt weiter...

- mit einem Sieg oder Remis gegen Panama.

- mit einer Niederlage gegen Panama, wenn Ghana gegen Kroatien gewinnt oder Remis spielt.

- mit einer Niederlage gegen Panama, wenn Kroatien gegen Ghana gewinnt und England das bessere Torverhältnis als Ghana hat.

- mit einer Niederlage gegen Panama, wenn Kroatien gegen Ghana gewinnt, Ghana im Vergleich zu England das bessere Torverhältnis hat und England über die acht besten Dritten weiterkommt.

Ghana (1:0 Tore, 4 Punkte) kommt weiter...

- mit einem Sieg oder Remis gegen Kroatien.

- mit einer Niederlage gegen Kroatien, wenn England gegen Panama verliert und Ghana das bessere Torverhältnis hat als England.

- mit einer Niederlage gegen Kroatien, wenn England gegen Panama verliert, Ghana das schlechtere Torverhältnis als England hat und als einer der acht besten Dritten weiterkommt.

Kroatien (3:4 Tore, 3 Punkte) kommt weiter...

- mit einem Sieg gegen Ghana.

- mit einem Remis gegen Ghana, wenn England gegen Panama verliert und das schlechtere Torverhältnis als Kroatien hat.

- mit einem Remis oder einer Niederlage gegen Ghana, wenn Kroatien als einer der acht besten Gruppendritten weiterkommt.

Panama (0:2 Tore, 0 Punkte) ist vorzeitig ausgeschieden.

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Das sind die Kriterien bei Punktgleichheit:

1. größere Anzahl Punkte in den Spielen zwischen den betroffenen Teams

2. bessere Tordifferenz in den Spielen zwischen den betroffenen Teams

3. höhere Anzahl geschossener Tore in den Spielen zwischen den betroffenen Teams

Wenn dies zu keiner Entscheidung führt, werden die folgenden Kriterien herangezogen:

4. bessere Tordifferenz in allen Gruppenspielen

5. höhere Anzahl geschossener Tore in allen Gruppenspielen

6. Fairplay-Wertung

7. Weltrangliste

Wenn bei einem Dreiervergleich nach den Kriterien 1 bis 3 nur noch zwei Teams gleichauf sind, wird vor der Anwendung von 4. zunächst das direkte Duell der beiden Teams unter den Kriterien 1 bis 3 betrachtet.