Fußball: WM-Tabellenrechner Gruppe E und F - wer kommt wie weiter?

- bei einem Remis gegen die Elfenbeinküste, wenn Ecuador gegen Deutschland verliert und Curaçao über die acht besten Dritten weiterkommt.

- bei einer Niederlage gegen die Elfenbeinküste, wenn Ecuador gegen Deutschland verliert, dabei die bessere Tordifferenz einbüßt und Curaçao über die besten Dritten weiterkommt. Mit einem Punkt über die besten Dritten weiterzukommen, ist jedoch sehr unwahrscheinlich - für Curaçao nach dem 1:7 zum Auftakt gegen Deutschland umso mehr.

Gruppe F:

Die Niederlande (7:3 Tore, 4 Punkte) kommen weiter...

- bei einem Sieg oder Remis gegen Tunesien.

- bei einer Niederlage gegen Tunesien, wenn Japan nicht gegen Schweden verliert.

- bei einer Niederlage gegen Tunesien, wenn Japan gegen Schweden verliert und die schlechtere Tordifferenz gegenüber den Niederlanden nicht aufholt.

- bei einer Niederlage gegen Tunesien, wenn Japan gegen Schweden verliert, die schlechtere Tordifferenz gegenüber den Niederlanden aufholt und Zweiter wird, aber die Niederlande unter den acht besten Dritten landen.

Japan (6:2 Tore, 4 Punkte) kommt weiter...

- bei einem Sieg oder Remis gegen Schweden.

- bei einer Niederlage gegen Schweden, wenn die Niederlande gegen Tunesien verlieren und Japan die schlechtere Tordifferenz gegenüber den Niederlanden aufholt.

- bei einer Niederlage gegen Schweden, wenn Japan unter den acht besten Dritten landet.

Schweden (6:6 Tore, 3 Punkte) kommt weiter...

- bei einem Sieg gegen Japan.

- bei einem Remis oder einer Niederlage gegen Japan, wenn Schweden unter den besten acht Dritten landet.

Tunesien (1:9 Tore, 0 Punkte) ist vorzeitig ausgeschieden

Das sind die Kriterien bei Punktgleichheit:

1. größere Anzahl Punkte in den Spielen zwischen den betroffenen Teams

2. bessere Tordifferenz in den Spielen zwischen den betroffenen Teams

3. höhere Anzahl geschossener Tore in den Spielen zwischen den betroffenen Teams

Wenn dies zu keiner Entscheidung führt, werden die folgenden Kriterien herangezogen:

4. bessere Tordifferenz in allen Gruppenspielen

5. höhere Anzahl geschossener Tore in allen Gruppenspielen

6. Fairplay-Wertung

7. Weltrangliste

Wenn bei einem Dreiervergleich nach den Kriterien 1 bis 3 nur noch zwei Teams gleichauf sind, wird vor der Anwendung von 4. zunächst das direkte Duell der beiden Teams unter den Kriterien 1 bis 3 betrachtet.