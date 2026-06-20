Fußball WM-Tabellenrechner Gruppe C und D - wer kommt wie weiter?

Haiti (0:4 Tore, 0 Punkte) ist vorzeitig ausgeschieden

Gruppe D

Die USA (6:1 Tore, 6 Punkte) hat die Qualifikation für das Sechzehntelfinale als Gruppensieger perfekt gemacht.

Australien (2:2 Tore, 3 Punkte) kommt weiter...

- mit einem Sieg oder Unentschieden gegen Paraguay.

- bei einer Niederlage gegen Paraguay, wenn Australien unter die besten acht Gruppendritten kommt.

Paraguay (2:4 Tore, 3 Punkte) kommt weiter...

- mit einem Sieg gegen Australien

- bei einem Unentschieden oder einer Niederlage gegen Australien, wenn Paraguay unter die besten acht Gruppendritten kommt.

Die Türkei (0:3 Tore, 3 Punkte) ist ausgeschieden.

Das sind die Kriterien bei Punktgleichheit:

1. größere Anzahl Punkte in den Spielen zwischen den betroffenen Teams

2. bessere Tordifferenz in den Spielen zwischen den betroffenen Teams

3. höhere Anzahl geschossener Tore in den Spielen zwischen den betroffenen Teams

Wenn dies zu keiner Entscheidung führt, werden die folgenden Kriterien herangezogen:

4. bessere Tordifferenz in allen Gruppenspielen

5. höhere Anzahl geschossener Tore in allen Gruppenspielen

6. Fairplay-Wertung

7. Weltrangliste

Wenn bei einem Dreiervergleich nach den Kriterien 1 bis 3 nur noch zwei Teams gleichauf sind, wird vor der Anwendung von 4. zunächst das direkte Duell der beiden Teams unter den Kriterien 1 bis 3 betrachtet.